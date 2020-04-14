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Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.473.311.405
Türk Hava Yolları 2.106.389.765
Garanti Bankası 1.141.913.

14.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:54
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.473.311.405
Türk Hava Yolları 2.106.389.765
Garanti Bankası 1.141.913.196
Pegasus 695.214.749
Petkim 632.411.128
Akbank 483.135.367
Yapı ve Kredi Bankası 407.932.701
İpek Doğal Enerji 385.583.693
Koza Altın 356.452.416
Sasa Polyester 351.389.166
Vakıflar Bankası 327.786.873
Koza Madencilik 296.952.695
Ereğli Demir Çelik 259.711.493
Tüpraş 246.591.136
Kardemir (D) 216.212.824
TAV Havalimanları 211.807.085
İş Bankası (C) 208.895.131
İş Finansal Kiralama 183.604.173
Migros Ticaret 174.889.743
Arçelik 174.698.105
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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