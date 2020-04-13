Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 1.782.488.559

Garanti Bankası 1.146.660.456

Pegasus 911.112.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.782.488.559 Garanti Bankası 1.146.660.456 Pegasus 911.112.225 ASELSAN 518.930.916 Yapı ve Kredi Bankası 382.018.371 Eczacıbaşı İlaç 361.161.378 Akbank 342.108.597 Vakıflar Bankası 320.155.983 Tüpraş 277.660.296 Petkim 238.648.221 Migros Ticaret 235.919.551 İş Bankası (C) 229.978.241 İş Finansal Kiralama 207.497.285 Sasa Polyester 204.103.748 Odaş Elektrik 195.347.093 Tekfen Holding 152.037.663 Halkbank 149.892.318 Koza Altın 147.975.935 Kardemir (D) 140.448.921 TAV Havalimanları 138.165.976 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA