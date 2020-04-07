Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.671.292.681
Türk Hava Yolları 1.613.712.275
Garanti Bankası 1.167.552.
07.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:54
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.671.292.681
|Türk Hava Yolları
|1.613.712.275
|Garanti Bankası
|1.167.552.614
|Sasa Polyester
|723.779.509
|Petkim
|707.163.619
|Tüpraş
|575.116.051
|Pegasus
|574.800.689
|Yapı ve Kredi Bankası
|502.143.538
|İş Finansal Kiralama
|395.801.706
|Akbank
|337.190.924
|Vakıflar Bankası
|295.834.451
|Arçelik
|281.594.477
|İş Bankası (C)
|266.600.303
|İpek Doğal Enerji
|264.092.975
|Halkbank
|242.685.738
|Koza Altın
|234.794.105
|Kardemir (D)
|228.051.907
|Bim Mağazalar
|223.353.415
|Koza Madencilik
|218.496.207
|Eczacıbaşı İlaç
|215.019.870
Kaynak: AA