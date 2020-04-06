Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 698.450.070

Türk Hava Yolları 602.520.414

Sasa Polyester 552.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 698.450.070 Türk Hava Yolları 602.520.414 Sasa Polyester 552.432.565 Petkim 529.061.426 ASELSAN 463.994.547 Tüpraş 335.309.213 Pegasus 324.544.927 İpek Doğal Enerji 305.276.359 Yapı ve Kredi Bank. 275.841.611 Koza Altın 249.760.645 Akbank 247.700.606 İş Finansal Kiralama 208.114.104 T. Halk Bankası 198.198.006 Eczacıbaşı İlaç 185.477.778 Koza Madencilik 162.521.723 Karsan Otomotiv 159.524.814 İş Bankası (C) 151.958.647 Kardemir (D) 140.350.327 Vakıflar Bankası 129.349.467 Arçelik 126.668.644 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA