Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Petkim 997.117.204

Sasa Polyester 670.245.677

Tüpraş 551.831.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 997.117.204 Sasa Polyester 670.245.677 Tüpraş 551.831.028 Garanti Bankası 545.432.164 ASELSAN 544.020.215 Türk Hava Yolları 302.373.194 Arçelik 286.093.178 Pegasus 231.875.565 Akbank 201.760.973 Yapı ve Kredi Bankası 194.593.894 Turkcell 151.848.896 Koç Holding 149.506.385 Eczacıbaşı İlaç 148.966.889 Koza Altın 147.419.068 İpek Doğal Enerji 141.293.502 Kardemir (D) 121.430.292 Güneş Sigorta 119.403.643 Migros Ticaret 115.739.960 Torunlar GMYO 112.906.393 Karsan Otomotiv 108.392.266 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA