Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.489.413.512
ASELSAN 1.216.074.149
Garanti Bankası 994.331.
26.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.489.413.512
|ASELSAN
|1.216.074.149
|Garanti Bankası
|994.331.067
|Akbank
|520.244.459
|Yapı ve Kredi Bankası
|409.910.939
|Eczacıbaşı İlaç
|315.195.994
|İpek Doğal Enerji
|292.642.971
|Halkbank
|277.662.956
|İş Fin.Kir.
|261.399.597
|İş Bankası (C)
|244.372.834
|Deva Holding
|225.648.091
|Koza Altın
|218.338.842
|Vakıflar Bankası
|217.163.580
|Koza Madencilik
|216.368.281
|Kardemir (D)
|208.844.419
|Petkim
|208.321.805
|Ereğli Demir Çelik
|205.936.951
|Odaş Elektrik
|178.488.836
|Tüpraş
|169.276.942
|Türk Telekom
|165.349.086
Kaynak: AA