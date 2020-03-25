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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.426.631.805
Türk Hava Yolları 1.317.778.715
Garanti Bankası 1.294.671.

25.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:04
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.426.631.805
Türk Hava Yolları 1.317.778.715
Garanti Bankası 1.294.671.715
Akbank 418.004.528
Yapı ve Kredi Bankası 400.417.317
İş Finansal Kiralama 374.731.832
Turkcell 314.651.196
Eczacıbaşı İlaç 309.233.350
Petkim 299.216.353
Koza Altın 278.412.956
Halkbank 269.052.261
Ereğli Demir Çelik 268.176.653
Vakıflar Bankası 257.452.354
İş Bankası (C) 253.344.833
İpek Doğal Enerji 252.497.908
Tüpraş 252.272.288
Kardemir (D) 240.856.110
Deva Holding 227.749.070
Şişe Cam 226.472.506
Odaş Elektrik 196.217.199
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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