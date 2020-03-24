Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.050.995.962
Türk Hava Yolları 909.231.123
ASELSAN 751.900.
24.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:04
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.050.995.962
|Türk Hava Yolları
|909.231.123
|ASELSAN
|751.900.941
|Yapı ve Kredi Bankası
|320.966.898
|Halkbank
|292.614.767
|İş Finansal Kiralama
|290.158.259
|Akbank
|255.290.012
|İş Bankası (C)
|252.987.539
|Bim Mağazalar
|230.913.984
|Vakıflar Bankası
|216.004.498
|Petkim
|205.481.098
|Turkcell
|204.152.983
|Kardemir (D)
|194.205.131
|Pegasus
|185.010.937
|Tüpraş
|179.066.185
|Ereğli Demir Çelik
|172.511.558
|Gübre Fabrikaları
|169.035.838
|Migros Ticaret
|155.156.932
|İpek Doğal Enerji
|154.325.579
|Türk Telekom
|138.693.940
Kaynak: AA