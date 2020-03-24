Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.050.995.962

Türk Hava Yolları 909.231.123

ASELSAN 751.900.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.050.995.962 Türk Hava Yolları 909.231.123 ASELSAN 751.900.941 Yapı ve Kredi Bankası 320.966.898 Halkbank 292.614.767 İş Finansal Kiralama 290.158.259 Akbank 255.290.012 İş Bankası (C) 252.987.539 Bim Mağazalar 230.913.984 Vakıflar Bankası 216.004.498 Petkim 205.481.098 Turkcell 204.152.983 Kardemir (D) 194.205.131 Pegasus 185.010.937 Tüpraş 179.066.185 Ereğli Demir Çelik 172.511.558 Gübre Fabrikaları 169.035.838 Migros Ticaret 155.156.932 İpek Doğal Enerji 154.325.579 Türk Telekom 138.693.940 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA