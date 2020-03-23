Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.534.925.261

ASELSAN 604.763.100

Türk Hava Yolları 492.975.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.534.925.261 ASELSAN 604.763.100 Türk Hava Yolları 492.975.904 Yapı ve Kredi Bankası 356.056.297 Akbank 294.502.787 İş Finansal Kiralama 290.970.140 Pegasus 275.395.954 Bim Mağazalar 264.630.646 Halkbank 195.332.502 İş Bankası (C) 188.128.511 Türk Telekom 181.863.473 Tüpraş 163.724.285 Gübre Fabrik. 155.921.911 İpek Doğal Enerji 155.808.201 Turkcell 155.797.880 Ereğli Demir Çelik 152.977.948 Vakıflar Bankası 148.084.657 Koza Madencilik 143.890.654 Kardemir (D) 137.996.022 Petkim 128.679.848 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA