Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 926.810.685
Türk Hava Yolları 566.607.999
Aselsan 474.
20.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|926.810.685
|Türk Hava Yolları
|566.607.999
|Aselsan
|474.681.129
|Yapı ve Kredi Bank.
|298.343.804
|Eczacıbaşı İlaç
|258.003.896
|İş Fin.Kir.
|254.608.127
|Bim Mağazalar
|230.875.325
|Pegasus
|216.627.952
|Ereğli Demir Çelik
|212.193.294
|Tüpraş
|196.127.604
|Akbank
|190.638.652
|Vakıflar Bankası
|169.292.690
|T. Halk Bankası
|150.641.442
|Turkcell
|150.639.180
|Petkim
|145.028.247
|İş Bankası (C)
|140.302.802
|Koza Altın
|137.362.420
|Odaş Elektrik
|136.666.154
|Türk Telekom
|131.498.660
|Kardemir (D)
|118.163.045
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA