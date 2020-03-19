Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.041.053.482
ASELSAN 828.923.054
Türk Hava Yolları 743.932.
19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.041.053.482
|ASELSAN
|828.923.054
|Türk Hava Yolları
|743.932.282
|Yapı ve Kredi Bank.
|442.966.850
|İş Finansal Kiralama
|211.296.427
|Bim Mağazalar
|207.411.018
|İş Bankası (C)
|207.293.185
|Akbank
|206.940.084
|Tüpraş
|204.258.315
|Petkim
|197.209.714
|Pegasus
|183.043.065
|Halkbank
|172.760.326
|Vakıflar Bankası
|168.941.695
|Ereğli Demir Çelik
|157.546.859
|Eczacıbaşı İlaç
|150.264.035
|İş GMYO
|141.133.901
|Kardemir (D)
|139.097.939
|Odaş Elektrik
|130.806.950
|Koza Madencilik
|111.817.040
|Turkcell
|103.830.145
Kaynak: AA