Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.054.692.643
ASELSAN 786.809.225
Garanti Bankası 709.657.
18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.054.692.643
|ASELSAN
|786.809.225
|Garanti Bankası
|709.657.866
|Yapı ve Kredi Bankası
|314.145.205
|İş Finansal Kiralama
|215.003.712
|Eczacıbaşı İlaç
|203.175.643
|İş Bankası (C)
|202.949.344
|Akbank
|197.593.809
|Ereğli Demir Çelik
|196.841.611
|Tüpraş
|195.498.178
|Vakıflar Bankası
|171.853.286
|Pegasus
|166.174.408
|Halkbank
|165.274.373
|Bim Mağazalar
|152.032.523
|Odaş Elektrik
|148.227.237
|Petkim
|116.063.748
|Kardemir (D)
|106.794.861
|Sasa Polyester
|105.205.841
|İpek Doğal Enerji
|103.605.203
|Koza Madencilik
|100.342.660
Kaynak: AA