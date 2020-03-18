Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 1.054.692.643

ASELSAN 786.809.225

Garanti Bankası 709.657.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.054.692.643 ASELSAN 786.809.225 Garanti Bankası 709.657.866 Yapı ve Kredi Bankası 314.145.205 İş Finansal Kiralama 215.003.712 Eczacıbaşı İlaç 203.175.643 İş Bankası (C) 202.949.344 Akbank 197.593.809 Ereğli Demir Çelik 196.841.611 Tüpraş 195.498.178 Vakıflar Bankası 171.853.286 Pegasus 166.174.408 Halkbank 165.274.373 Bim Mağazalar 152.032.523 Odaş Elektrik 148.227.237 Petkim 116.063.748 Kardemir (D) 106.794.861 Sasa Polyester 105.205.841 İpek Doğal Enerji 103.605.203 Koza Madencilik 100.342.660 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA