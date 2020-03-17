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Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.378.632.019
Türk Hava Yolları 1.088.191.709
Garanti Bankası 857.224.

17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.378.632.019
Türk Hava Yolları 1.088.191.709
Garanti Bankası 857.224.521
Yapı ve Kredi Bank. 399.013.076
Akbank 363.982.725
Halkbank 290.452.077
Ereğli Demir Çelik 284.211.208
Vakıflar Bankası 279.645.298
Petkim 264.117.867
Tüpraş 215.245.148
İş Fin.Kir. 211.927.784
Pegasus 199.182.383
İş Bankası (C) 199.041.721
Kardemir (D) 188.474.470
Turkcell 158.435.415
Odaş Elektrik 147.905.151
Koza Madencilik 145.165.513
Koza Altın 126.179.062
Emlak Konut GMYO 122.616.305
Karsan Otomotiv 117.801.284
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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