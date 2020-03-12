Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 912.989.947

Türk Hava Yolları 704.221.969

Eczacıbaşı İlaç 488.037.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 912.989.947 Türk Hava Yolları 704.221.969 Eczacıbaşı İlaç 488.037.592 Garanti Bankası 486.370.904 Deva Holding 323.093.162 Migros Ticaret 308.517.519 Bim Mağazalar 243.231.361 Akbank 215.942.385 Yapı ve Kredi Bank. 215.092.653 Odaş Elektrik 214.737.422 Eczacıbaşı Yatırım 189.003.600 Tüpraş 185.326.588 Ereğli Demir Çelik 179.632.917 Kardemir (D) 173.797.324 Petkim 172.011.680 Vakıflar Bankası 160.985.054 Karsan Otomotiv 154.280.415 Halkbank 153.723.494 Şişe Cam 135.623.234 Turkcell 131.472.432 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA