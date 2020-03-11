Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 1.139.913.832

Türk Hava Yolları 968.039.020

Garanti Bankası 566.682.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.139.913.832 Türk Hava Yolları 968.039.020 Garanti Bankası 566.682.027 Odaş Elektrik 302.102.271 Bim Mağazalar 294.326.107 Yapı ve Kredi Bank. 279.379.742 Migros Ticaret 232.148.846 Eczacıbaşı İlaç 230.942.592 Ereğli Demir Çelik 216.250.255 Kardemir (D) 214.537.238 Petkim 190.585.781 Akbank 188.387.525 Halkbank 187.589.248 Vakıflar Bankası 184.564.493 Emlak Konut GMYO 174.558.626 Karsan Otomotiv 165.978.899 Turkcell 164.596.712 Gübre Fabrik. 159.594.838 Deva Holding 158.686.414 İpek Doğal Enerji 150.187.168 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA