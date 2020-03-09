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Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.059.163.564
ASELSAN 963.044.457
Garanti Bankası 535.886.

09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.059.163.564
ASELSAN 963.044.457
Garanti Bankası 535.886.331
Tüpraş 293.770.836
Yapı ve Kredi Bank. 283.174.673
Odaş Elektrik 256.446.504
Petkim 245.478.000
Ereğli Demir Çelik 235.248.301
Karsan Otomotiv 222.400.009
Kardemir (D) 209.441.742
Akbank 182.618.542
Deva Holding 181.712.787
Halkbank 176.081.561
Vakıflar Bankası 157.668.927
Turkcell 129.539.456
Şişe Cam 127.735.899
İpek Doğal Enerji 125.969.693
Koza Altın 123.105.868
İş Bankası (C) 118.944.734
Türk Telekom 118.482.588
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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