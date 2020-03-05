Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 957.340.204
ASELSAN 922.440.461
Garanti Bankası 604.886.
05.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|957.340.204
|ASELSAN
|922.440.461
|Garanti Bankası
|604.886.562
|Yapı ve Kredi Bankası
|376.077.957
|Odaş Elektrik
|342.052.423
|Karsan Otomotiv
|265.005.988
|Halkbank
|249.474.404
|Akbank
|244.842.547
|Petkim
|231.978.436
|Turkcell
|229.907.941
|Ereğli Demir Çelik
|223.667.366
|Kardemir (D)
|208.031.160
|Aksa Enerji
|204.348.096
|Gübre Fabrik.
|198.598.411
|Pegasus
|175.951.690
|Vakıflar Bankası
|157.855.077
|Tüpraş
|148.487.903
|Türk Telekom
|128.946.967
|İş Bankası (C)
|125.454.963
|Şişe Cam
|122.433.099
Kaynak: AA