04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.785.864.600 Türk Hava Yolları 1.122.045.223 Garanti Bankası 655.580.982 Karsan Otomotiv 601.936.011 Halkbank 438.234.376 Odaş Elektrik 380.253.538 Yapı ve Kredi Bank. 371.896.300 Akbank 355.353.359 Turkcell 342.346.873 Kardemir (D) 315.247.564 Petkim 287.076.848 Vakıflar Bankası 243.704.585 Şişe Cam 238.088.865 Emlak Konut GMYO 231.390.425 İş Bankası (C) 186.385.858 Türk Telekom 174.673.655 Tüpraş 164.256.168 Sabancı Holding 149.500.715 Güneş Sigorta 147.731.158 Pegasus 142.492.329

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA