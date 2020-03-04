Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.785.864.600
Türk Hava Yolları 1.122.045.223
Garanti Bankası 655.580.

04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.785.864.600
Türk Hava Yolları 1.122.045.223
Garanti Bankası 655.580.982
Karsan Otomotiv 601.936.011
Halkbank 438.234.376
Odaş Elektrik 380.253.538
Yapı ve Kredi Bank. 371.896.300
Akbank 355.353.359
Turkcell 342.346.873
Kardemir (D) 315.247.564
Petkim 287.076.848
Vakıflar Bankası 243.704.585
Şişe Cam 238.088.865
Emlak Konut GMYO 231.390.425
İş Bankası (C) 186.385.858
Türk Telekom 174.673.655
Tüpraş 164.256.168
Sabancı Holding 149.500.715
Güneş Sigorta 147.731.158
Pegasus 142.492.329
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler