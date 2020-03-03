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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.565.723.915
Türk Hava Yolları 1.199.944.583
Garanti Bankası 660.204.

03.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.565.723.915
Türk Hava Yolları 1.199.944.583
Garanti Bankası 660.204.564
Odaş Elektrik 434.832.005
Halkbank 421.230.417
Yapı ve Kredi Bank. 384.743.450
Karsan Otomotiv 376.240.027
Kardemir (D) 314.233.808
Petkim 290.298.133
Akbank 270.943.276
Vakıflar Bankası 235.860.627
Turkcell 194.139.013
Şişe Cam 183.724.095
Tüpraş 177.744.477
İpek Doğal Enerji 162.986.774
İş Bankası (C) 161.398.961
Gübre Fabrik. 129.679.236
Ereğli Demir Çelik 127.480.406
Emlak Konut GMYO 127.427.682
Koza Madencilik 126.673.559
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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