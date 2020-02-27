Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.817.646.673
ASELSAN 1.377.991.922
Kardemir (D) 953.127.

27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.817.646.673
ASELSAN 1.377.991.922
Kardemir (D) 953.127.505
Garanti Bankası 579.478.359
Emlak Konut GMYO 392.345.187
Odaş Elektrik 379.215.230
Tüpraş 354.265.297
Petkim 337.918.951
Karsan Otomotiv 318.168.184
İpek Doğal Enerji 303.252.085
Halkbank 287.917.566
Yapı ve Kredi Bank. 259.961.911
Akbank 252.251.669
Şişe Cam 249.154.449
Türk Telekom 221.933.239
Ereğli Demir Çelik 220.310.450
Pegasus 214.779.288
Turkcell 204.073.910
Borusan Mannesmann 192.925.766
Koza Madencilik 187.238.327
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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