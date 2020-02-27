Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.817.646.673
ASELSAN 1.377.991.922
Kardemir (D) 953.127.
27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.817.646.673
|ASELSAN
|1.377.991.922
|Kardemir (D)
|953.127.505
|Garanti Bankası
|579.478.359
|Emlak Konut GMYO
|392.345.187
|Odaş Elektrik
|379.215.230
|Tüpraş
|354.265.297
|Petkim
|337.918.951
|Karsan Otomotiv
|318.168.184
|İpek Doğal Enerji
|303.252.085
|Halkbank
|287.917.566
|Yapı ve Kredi Bank.
|259.961.911
|Akbank
|252.251.669
|Şişe Cam
|249.154.449
|Türk Telekom
|221.933.239
|Ereğli Demir Çelik
|220.310.450
|Pegasus
|214.779.288
|Turkcell
|204.073.910
|Borusan Mannesmann
|192.925.766
|Koza Madencilik
|187.238.327
Kaynak: AA