26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.568.426.280 ASELSAN 2.418.117.395 Garanti Bankası 705.588.418 Kardemir (D) 572.437.279 Odaş Elektrik 454.513.888 Alarko GMYO 428.815.291 Tüpraş 390.366.823 Petkim 366.143.525 İpek Doğal Enerji 350.701.081 Halkbank 317.989.314 Ereğli Demir Çelik 294.227.848 Akbank 278.620.876 Koza Madencilik 268.733.213 Karsan Otomotiv 267.931.384 Pegasus 255.011.593 Yapı ve Kredi Bank. 252.011.170 Şişe Cam 240.773.213 Sasa Polyester 228.744.093 Turkcell 228.275.390 Vakıflar Bankası 207.223.391

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA