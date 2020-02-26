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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.568.426.280
ASELSAN 2.418.117.395
Garanti Bankası 705.588.

26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.568.426.280
ASELSAN 2.418.117.395
Garanti Bankası 705.588.418
Kardemir (D) 572.437.279
Odaş Elektrik 454.513.888
Alarko GMYO 428.815.291
Tüpraş 390.366.823
Petkim 366.143.525
İpek Doğal Enerji 350.701.081
Halkbank 317.989.314
Ereğli Demir Çelik 294.227.848
Akbank 278.620.876
Koza Madencilik 268.733.213
Karsan Otomotiv 267.931.384
Pegasus 255.011.593
Yapı ve Kredi Bank. 252.011.170
Şişe Cam 240.773.213
Sasa Polyester 228.744.093
Turkcell 228.275.390
Vakıflar Bankası 207.223.391
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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