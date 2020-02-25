25.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:48

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.474.250.641 ASELSAN 1.441.868.440 Karsan Otomotiv 737.520.692 Kardemir (D) 681.910.885 Odaş Elektrik 463.395.424 Garanti Bankası 414.483.595 Koza Madencilik 373.716.701 Petkim 341.929.838 İpek Doğal Enerji 341.274.407 Tüpraş 329.094.729 İş Finansal Kiralama 287.998.075 Turkcell 274.168.142 Şişe Cam 265.838.544 Ereğli Demir Çelik 254.139.034 Güneş Sigorta 252.432.706 Halkbank 241.768.328 Alarko GMYO 229.598.669 Akbank 227.424.631 Yapı ve Kredi Bank. 216.942.844 Vakıflar Bankası 153.328.143

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA