Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.489.007.285
İpek Doğal Enerji 1.075.852.868
ASELSAN 764.284.
24.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:38
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.489.007.285
|İpek Doğal Enerji
|1.075.852.868
|ASELSAN
|764.284.935
|Koza Madencilik
|688.460.847
|Kardemir (D)
|543.223.804
|Odaş Elektrik
|481.412.436
|Garanti Bankası
|420.708.646
|Koza Altın
|372.465.304
|Petkim
|362.571.765
|Tüpraş
|327.149.769
|Halkbank
|238.665.932
|Şişe Cam
|216.734.922
|Ereğli Demir Çelik
|215.936.954
|Turkcell
|204.320.127
|Yapı ve Kredi Bank.
|180.509.523
|Pegasus
|177.399.338
|Türk Telekom
|176.450.251
|Akbank
|171.631.704
|Vakıflar Bankası
|163.079.600
|Emlak Konut GMYO
|152.033.165
Kaynak: AA