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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.489.007.285
İpek Doğal Enerji 1.075.852.868
ASELSAN 764.284.

24.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:38
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.489.007.285
İpek Doğal Enerji 1.075.852.868
ASELSAN 764.284.935
Koza Madencilik 688.460.847
Kardemir (D) 543.223.804
Odaş Elektrik 481.412.436
Garanti Bankası 420.708.646
Koza Altın 372.465.304
Petkim 362.571.765
Tüpraş 327.149.769
Halkbank 238.665.932
Şişe Cam 216.734.922
Ereğli Demir Çelik 215.936.954
Turkcell 204.320.127
Yapı ve Kredi Bank. 180.509.523
Pegasus 177.399.338
Türk Telekom 176.450.251
Akbank 171.631.704
Vakıflar Bankası 163.079.600
Emlak Konut GMYO 152.033.165
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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