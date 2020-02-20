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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.885.537.646
Türk Hava Yolları 1.736.537.826
Garanti Bankası 666.012.

20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.885.537.646
Türk Hava Yolları 1.736.537.826
Garanti Bankası 666.012.439
Yapı ve Kredi Bankası 490.991.923
Tüpraş 483.313.519
Odaş Elektrik 476.653.800
Petkim 459.828.816
Emlak Konut GMYO 413.628.694
Kardemir (D) 393.496.740
Halkbank 347.781.330
İş Finansal Kiralama 319.077.175
Gübre Fabrik. 315.550.371
Akbank 291.275.964
Şişe Cam 276.788.795
Vakıflar Bankası 263.096.099
Ereğli Demir Çelik 253.291.540
Turkcell 252.147.433
Sasa Polyester 240.264.626
Tekfen Holding 228.237.628
Bim Mağazalar 226.926.769
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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