Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.114.108.591
Türk Hava Yolları 1.951.045.411
Odaş Elektrik 1.105.543.
17.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:40
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|2.114.108.591
|Türk Hava Yolları
|1.951.045.411
|Odaş Elektrik
|1.105.543.236
|Petkim
|562.600.269
|Tüpraş
|558.199.280
|Kardemir (D)
|513.855.081
|Gübre Fabrik.
|399.171.773
|Halkbank
|385.164.191
|Koza Madencilik
|342.926.399
|Yapı ve Kredi Bank.
|331.179.174
|Garanti Bankası
|306.269.354
|İpek Doğal Enerji
|270.665.456
|Güneş Sigorta
|256.308.767
|İş GMYO
|250.843.101
|Koza Altın
|241.076.334
|Karsan Otomotiv
|234.277.303
|İş Fin.Kir.
|231.693.641
|Zorlu Enerji
|213.728.043
|Pegasus
|209.698.938
|Şişe Cam
|208.181.541
Kaynak: AA