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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.625.580.716ASELSAN1.407.907.923Tüpraş794.011.641Sasa Polyester614.573.

13.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.625.580.716
ASELSAN1.407.907.923
Tüpraş794.011.641
Sasa Polyester614.573.782
İş Fin.Kir.598.394.387
Türk Telekom476.863.987
Yapı ve Kredi Bank.414.082.420
Petkim403.333.977
Halkbank391.451.624
İş GMYO354.363.039
Garanti Bankası320.559.645
Vakıflar Bankası283.955.485
Vestel247.535.286
Kardemir (D)245.513.265
Şişe Cam236.154.765
Odaş Elektrik229.051.844
Gübre Fabrik.208.437.829
Koza Madencilik207.925.037
İş Bankası (C)190.495.309
Tekfen Holding184.273.477
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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