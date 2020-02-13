Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.625.580.716ASELSAN1.407.907.923Tüpraş794.011.641Sasa Polyester614.573.
13.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.625.580.716
|ASELSAN
|1.407.907.923
|Tüpraş
|794.011.641
|Sasa Polyester
|614.573.782
|İş Fin.Kir.
|598.394.387
|Türk Telekom
|476.863.987
|Yapı ve Kredi Bank.
|414.082.420
|Petkim
|403.333.977
|Halkbank
|391.451.624
|İş GMYO
|354.363.039
|Garanti Bankası
|320.559.645
|Vakıflar Bankası
|283.955.485
|Vestel
|247.535.286
|Kardemir (D)
|245.513.265
|Şişe Cam
|236.154.765
|Odaş Elektrik
|229.051.844
|Gübre Fabrik.
|208.437.829
|Koza Madencilik
|207.925.037
|İş Bankası (C)
|190.495.309
|Tekfen Holding
|184.273.477
Kaynak: AA