12.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:02

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 4.075.396.127 Türk Hava Yolları 3.146.181.484 Halkbank 755.039.917 Garanti Bankası 634.799.159 Odaş Elektrik 603.292.830 Kardemir (D) 533.902.285 Yapı ve Kredi Bank. 481.904.086 Petkim 465.915.124 Vakıflar Bankası 447.045.330 Emlak Konut GMYO 444.951.035 Tüpraş 399.214.442 Ereğli Demir Çelik 397.189.135 Akbank 388.793.108 Turcas Petrol 384.523.293 Şişe Cam 355.739.898 Güneş Sigorta 289.018.127 Türk Telekom 277.552.474 İş Fin.Kir. 273.038.526 Pegasus 265.597.255 Turkcell 260.139.844

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)