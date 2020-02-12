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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 4.075.396.127
Türk Hava Yolları 3.146.181.484
Halkbank 755.039.

12.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:02
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 4.075.396.127
Türk Hava Yolları 3.146.181.484
Halkbank 755.039.917
Garanti Bankası 634.799.159
Odaş Elektrik 603.292.830
Kardemir (D) 533.902.285
Yapı ve Kredi Bank. 481.904.086
Petkim 465.915.124
Vakıflar Bankası 447.045.330
Emlak Konut GMYO 444.951.035
Tüpraş 399.214.442
Ereğli Demir Çelik 397.189.135
Akbank 388.793.108
Turcas Petrol 384.523.293
Şişe Cam 355.739.898
Güneş Sigorta 289.018.127
Türk Telekom 277.552.474
İş Fin.Kir. 273.038.526
Pegasus 265.597.255
Turkcell 260.139.844
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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