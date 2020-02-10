Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.152.164.751
Petkim 709.492.869
ASELSAN 653.479.
10.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:40
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.152.164.751
|Petkim
|709.492.869
|ASELSAN
|653.479.912
|Kardemir (D)
|617.839.478
|Garanti Bankası
|592.647.393
|Sasa Polyester
|500.703.819
|Odaş Elektrik
|461.774.965
|Şişe Cam
|460.799.274
|Halkbank
|424.261.336
|Emlak Konut GMYO
|422.421.318
|Güneş Sigorta
|407.846.101
|İş Fin.Kir.
|339.692.012
|Akbank
|338.088.151
|Tüpraş
|330.332.023
|Tekfen Holding
|318.779.686
|Yapı ve Kredi Bank.
|302.946.930
|Pegasus
|269.665.833
|Vakıflar Bankası
|265.884.535
|Vestel
|262.528.096
|Soda Sanayii
|251.798.539
Kaynak: AA