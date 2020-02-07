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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.170.548.520
Güneş Sigorta 735.156.097
Kardemir (D) 524.832.

07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.170.548.520
Güneş Sigorta 735.156.097
Kardemir (D) 524.832.433
Garanti Bankası 446.111.903
Soda Sanayii 415.944.363
Petkim 393.220.491
ASELSAN 384.152.694
Yapı ve Kredi Bank. 382.215.360
Şişe Cam 379.158.011
Odaş Elektrik 312.994.606
Pegasus 302.704.011
Vestel 301.650.959
Halkbank 301.077.337
İş Fin.Kir. 271.420.990
Tüpraş 249.171.373
Trakya Cam 227.223.753
Emlak Konut GMYO 225.867.021
Koza Madencilik 221.495.864
Akbank 204.026.740
Ereğli Demir Çelik 199.926.459
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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