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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.525.153.976
Odaş Elektrik 755.747.044
Sasa Polyester 695.

06.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.525.153.976
Odaş Elektrik 755.747.044
Sasa Polyester 695.777.333
Şişe Cam 673.596.923
Yapı ve Kredi Bank. 613.569.989
Kardemir (D) 611.550.486
Garanti Bankası 568.201.011
Vestel 544.138.014
Pegasus 497.067.411
Akbank 443.811.832
Halkbank 410.327.848
Petkim 392.950.967
Trakya Cam 379.249.244
ASELSAN 321.566.617
İş Fin.Kir. 293.128.516
Emlak Konut GMYO 277.058.564
Tüpraş 266.577.483
Soda Sanayii 227.782.141
Karsan Otomotiv 219.272.821
Ereğli Demir Çelik 212.286.444
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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