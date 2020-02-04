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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.415.872.231
Petkim 893.195.121
Halkbank 807.684.

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.415.872.231
Petkim 893.195.121
Halkbank 807.684.253
ASELSAN 750.887.898
Şişe Cam 588.222.125
Garanti Bankası 532.162.225
Kardemir (D) 484.725.539
Tüpraş 387.850.194
İş Fin.Kir. 366.022.205
Odaş Elektrik 311.428.260
İş GMYO 303.122.501
Trakya Cam 265.491.977
Akbank 262.174.762
Pegasus 259.217.344
Halk GMYO 255.053.012
Vakıflar Bankası 253.742.965
Sabancı Holding 227.730.983
Soda Sanayii 217.832.175
Güneş Sigorta 210.155.637
Tekfen Holding 205.796.386
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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