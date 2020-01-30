Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.037.778.161
İpek Doğal Enerji 656.526.
30.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.037.778.161
|İpek Doğal Enerji
|656.526.691
|Kardemir (D)
|565.582.269
|Odaş Elektrik
|523.551.523
|Garanti Bankası
|515.799.936
|Tüpraş
|506.026.812
|Aselsan
|481.937.237
|Petkim
|433.980.703
|Akbank
|310.176.115
|Emlak Konut GMYO
|276.252.013
|Şişe Cam
|248.906.876
|T. Halk Bankası
|242.320.945
|İş Fin.Kir.
|233.827.185
|T.S.K.B.
|224.724.047
|Koza Madencilik
|217.388.463
|Pegasus
|184.564.680
|Good-Year
|175.585.694
|Turkcell
|169.782.583
|Albaraka Türk
|163.959.669
|Soda Sanayii
|151.222.045
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA