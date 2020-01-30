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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.037.778.161
İpek Doğal Enerji 656.526.

30.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.037.778.161
İpek Doğal Enerji 656.526.691
Kardemir (D) 565.582.269
Odaş Elektrik 523.551.523
Garanti Bankası 515.799.936
Tüpraş 506.026.812
Aselsan 481.937.237
Petkim 433.980.703
Akbank 310.176.115
Emlak Konut GMYO 276.252.013
Şişe Cam 248.906.876
T. Halk Bankası 242.320.945
İş Fin.Kir. 233.827.185
T.S.K.B. 224.724.047
Koza Madencilik 217.388.463
Pegasus 184.564.680
Good-Year 175.585.694
Turkcell 169.782.583
Albaraka Türk 163.959.669
Soda Sanayii 151.222.045

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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