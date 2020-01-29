Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.345.056.371
Kardemir (D) 809.834.872
İş Fin.

29.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:12
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.345.056.371
Kardemir (D) 809.834.872
İş Fin.Kir. 671.221.519
Odaş Elektrik 622.722.151
Petkim 611.203.768
Aselsan 482.449.988
Garanti Bankası 409.427.028
İş GMYO 385.312.920
Akbank 331.972.327
Tüpraş 315.521.094
İpek Doğal Enerji 216.281.066
T. Halk Bankası 216.028.590
Yapı ve Kredi Bank. 213.501.256
Şişe Cam 211.570.481
Turkcell 196.288.342
Ereğli Demir Çelik 195.093.437
Emlak Konut GMYO 175.261.280
Gübre Fabrik. 169.531.440
Türk Telekom 156.056.593
Albaraka Türk 151.510.444

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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