21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.760.489.723 İş Fin.Kir. 1.399.669.304 Petkim 698.541.844 Kardemir (D) 531.881.798 T. Halk Bankası 513.794.612 Emlak Konut GMYO 454.544.728 Albaraka Türk 407.102.257 Garanti Bankası 359.474.153 Odaş Elektrik 345.116.976 Aselsan 323.074.333 Akbank 308.168.515 Soda Sanayii 296.681.130 Güneş Sigorta 295.124.314 Eczacıbaşı İlaç 289.208.362 Tüpraş 255.119.295 Ereğli Demir Çelik 245.604.044 İş GMYO 241.098.885 Vakıflar Bankası 222.685.815 Şişe Cam 211.452.701 Zorlu Enerji 195.437.700

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)