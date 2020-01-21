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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları1.760.489.723 İş Fin.

21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.760.489.723
İş Fin.Kir.1.399.669.304
Petkim698.541.844
Kardemir (D)531.881.798
T. Halk Bankası513.794.612
Emlak Konut GMYO454.544.728
Albaraka Türk407.102.257
Garanti Bankası359.474.153
Odaş Elektrik345.116.976
Aselsan323.074.333
Akbank308.168.515
Soda Sanayii296.681.130
Güneş Sigorta295.124.314
Eczacıbaşı İlaç289.208.362
Tüpraş255.119.295
Ereğli Demir Çelik245.604.044
İş GMYO241.098.885
Vakıflar Bankası222.685.815
Şişe Cam211.452.701
Zorlu Enerji195.437.700
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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