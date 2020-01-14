Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.489.588.980
Kardemir (D) 1.092.349.278
Petkim 1.014.676.

14.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.489.588.980
Kardemir (D) 1.092.349.278
Petkim 1.014.676.820
Halkbank 735.468.779
ASELSAN 657.448.583
Garanti Bankası 447.980.596
Şişe Cam 439.931.471
Emlak Konut GMYO 370.744.920
Vakıflar Bankası 361.848.063
Tekfen Holding 326.883.190
Tüpraş 317.693.350
İş Bankası (C) 301.636.517
İş Fin.Kir. 296.806.705
Pegasus 287.047.285
Ereğli Demir Çelik 265.221.246
Odaş Elektrik 262.537.560
Akbank 258.312.622
Albaraka Türk 214.231.496
Yapı ve Kredi Bank. 190.029.217
Koza Madencilik 187.840.355
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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