14.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:44

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.489.588.980 Kardemir (D) 1.092.349.278 Petkim 1.014.676.820 Halkbank 735.468.779 ASELSAN 657.448.583 Garanti Bankası 447.980.596 Şişe Cam 439.931.471 Emlak Konut GMYO 370.744.920 Vakıflar Bankası 361.848.063 Tekfen Holding 326.883.190 Tüpraş 317.693.350 İş Bankası (C) 301.636.517 İş Fin.Kir. 296.806.705 Pegasus 287.047.285 Ereğli Demir Çelik 265.221.246 Odaş Elektrik 262.537.560 Akbank 258.312.622 Albaraka Türk 214.231.496 Yapı ve Kredi Bank. 190.029.217 Koza Madencilik 187.840.355

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)