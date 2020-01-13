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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.473.672.531
Petkim 1.514.608.444
Halkbank 728.340.

13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.473.672.531
Petkim 1.514.608.444
Halkbank 728.340.551
Kardemir (D) 691.356.284
ASELSAN 537.283.769
Emlak Konut GMYO 501.952.571
Pegasus 435.747.694
Şişe Cam 420.200.745
Garanti Bankası 400.411.400
Tüpraş 380.918.996
Ereğli Demir Çelik 356.361.068
Albaraka Türk 332.561.519
İş Fin.Kir. 311.559.278
İpek Doğal Enerji 309.409.012
İş GMYO 281.629.063
Yapı ve Kredi Bank. 273.089.396
Akbank 268.886.045
Odaş Elektrik 249.321.064
İş Bankası (C) 233.271.231
Koza Madencilik 227.355.950
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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