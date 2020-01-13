Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.473.672.531
Petkim 1.514.608.444
Halkbank 728.340.
13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.473.672.531
|Petkim
|1.514.608.444
|Halkbank
|728.340.551
|Kardemir (D)
|691.356.284
|ASELSAN
|537.283.769
|Emlak Konut GMYO
|501.952.571
|Pegasus
|435.747.694
|Şişe Cam
|420.200.745
|Garanti Bankası
|400.411.400
|Tüpraş
|380.918.996
|Ereğli Demir Çelik
|356.361.068
|Albaraka Türk
|332.561.519
|İş Fin.Kir.
|311.559.278
|İpek Doğal Enerji
|309.409.012
|İş GMYO
|281.629.063
|Yapı ve Kredi Bank.
|273.089.396
|Akbank
|268.886.045
|Odaş Elektrik
|249.321.064
|İş Bankası (C)
|233.271.231
|Koza Madencilik
|227.355.950
Kaynak: AA