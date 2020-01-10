10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.311.964.645 Odaş Elektrik 1.579.176.601 Halkbank 893.314.925 Kardemir (D) 785.428.293 Petkim 708.588.086 ASELSAN 621.952.649 Tekfen Holding 529.692.005 Albaraka Türk 490.592.709 Yapı ve Kredi Bank. 484.773.931 Garanti Bankası 407.619.646 Emlak Konut GMYO 402.749.763 Tüpraş 374.046.557 İş Bankası (C) 359.761.716 Akbank 342.970.109 Şişe Cam 309.668.979 İş Fin.Kir. 306.925.257 Vakıflar Bankası 256.605.950 Ereğli Demir Çelik 238.713.811 İpek Doğal Enerji 221.279.906 Soda Sanayii 204.234.858

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)