Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.311.964.645
Odaş Elektrik 1.579.176.601
Halkbank 893.314.

10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.311.964.645
Odaş Elektrik 1.579.176.601
Halkbank 893.314.925
Kardemir (D) 785.428.293
Petkim 708.588.086
ASELSAN 621.952.649
Tekfen Holding 529.692.005
Albaraka Türk 490.592.709
Yapı ve Kredi Bank. 484.773.931
Garanti Bankası 407.619.646
Emlak Konut GMYO 402.749.763
Tüpraş 374.046.557
İş Bankası (C) 359.761.716
Akbank 342.970.109
Şişe Cam 309.668.979
İş Fin.Kir. 306.925.257
Vakıflar Bankası 256.605.950
Ereğli Demir Çelik 238.713.811
İpek Doğal Enerji 221.279.906
Soda Sanayii 204.234.858
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler