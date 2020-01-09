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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.527.968.627
Petkim 939.923.637
Odaş Elektrik 877.384.

09.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.527.968.627
Petkim 939.923.637
Odaş Elektrik 877.384.646
Kardemir (D) 676.315.373
Garanti Bankası 643.725.722
Emlak Konut GMYO 621.690.078
Aselsan 593.083.626
Halkbank 590.733.161
İpek Doğal Enerji 548.491.165
İş GMYO 509.382.619
Tüpraş 487.784.083
Koza Madencilik 466.337.034
İş Fin.Kir. 443.122.273
İş Bankası (C) 408.826.490
Akbank 398.126.126
Şişe Cam 351.564.435
Albaraka Türk 349.153.696
Ereğli Demir Çelik 293.997.540
Koza Altın 266.810.983
Yapı ve Kredi Bank. 255.991.069
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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