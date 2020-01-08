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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.700.201.134
ASELSAN 807.541.942
Halkbank 592.480.

08.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.700.201.134
ASELSAN 807.541.942
Halkbank 592.480.896
Petkim 527.734.274
Garanti Bankası 526.720.989
Albaraka Türk 453.838.116
Kardemir (D) 439.798.286
Odaş Elektrik 347.567.032
Tüpraş 326.396.095
İş Fin.Kir. 309.437.075
Şişe Cam 289.775.421
Pegasus 280.267.566
İpek Doğal Enerji 269.965.236
Akbank 259.345.712
Ereğli Demir Çelik 210.572.575
Emlak Konut GMYO 196.645.998
Vakıflar Bankası 186.201.570
İş GMYO 185.380.592
Koza Madencilik 178.632.476
Güneş Sigorta 173.889.609
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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