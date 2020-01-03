03.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:46

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.237.917.325 ASELSAN 1.220.834.517 Petkim 819.019.170 İpek Doğal Enerji 717.390.357 Kardemir (D) 683.605.827 Halkbank 589.073.467 İş Finansal Kiralama 574.569.932 Garanti Bankası 508.122.208 Koza Madencilik 503.071.585 Albaraka Türk 461.124.316 Emlak Konut GMYO 364.289.419 Şişe Cam 337.256.200 İş GMYO 305.349.068 Tüpraş 262.583.484 Odaş Elektrik 250.041.270 Tekfen Holding 238.182.243 Vakıflar Bankası 233.396.991 Akbank 227.200.831 Soda Sanayii 199.896.583 İş Bankası (C) 190.840.207

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)