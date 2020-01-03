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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.237.917.325
ASELSAN 1.220.834.517
Petkim 819.019.

03.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.237.917.325
ASELSAN 1.220.834.517
Petkim 819.019.170
İpek Doğal Enerji 717.390.357
Kardemir (D) 683.605.827
Halkbank 589.073.467
İş Finansal Kiralama 574.569.932
Garanti Bankası 508.122.208
Koza Madencilik 503.071.585
Albaraka Türk 461.124.316
Emlak Konut GMYO 364.289.419
Şişe Cam 337.256.200
İş GMYO 305.349.068
Tüpraş 262.583.484
Odaş Elektrik 250.041.270
Tekfen Holding 238.182.243
Vakıflar Bankası 233.396.991
Akbank 227.200.831
Soda Sanayii 199.896.583
İş Bankası (C) 190.840.207
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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