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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.619.038.804
Koza Madencilik 1.020.532.

02.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.619.038.804
Koza Madencilik 1.020.532.328
İpek Doğal Enerji 992.645.193
Petkim 757.524.665
Halkbank 661.005.186
ASELSAN 624.416.392
Kardemir (D) 585.678.241
Şişe Cam 350.842.476
Odaş Elektrik 320.001.974
İş GMYO 317.482.510
Emlak Konut GMYO 263.667.401
İş Fin.Kir. 219.314.977
Garanti Bankası 204.975.633
Albaraka Türk 201.378.453
Koza Altın 196.706.571
Tüpraş 194.501.948
Yapı ve Kredi Bank. 191.788.145
Vakıflar Bankası 191.658.297
Akbank 187.863.966
Tekfen Holding 185.253.074
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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