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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Albaraka Türk 1.115.002.254
İş Finansal Kiralama 827.621.

27.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Albaraka Türk 1.115.002.254
İş Finansal Kiralama 827.621.432
Türk Hava Yolları 575.805.794
Tekfen Holding 340.523.722
Kardemir (D) 332.309.355
Koza Madencilik 282.693.862
İpek Doğal Enerji 278.251.975
Petkim 264.514.676
ASELSAN 251.668.714
Tüpraş 190.853.028
Vestel 187.790.326
Şişe Cam 171.051.013
Ereğli Demir Çelik 153.397.718
T.S.K.B. 139.072.528
İhlas Holding 137.314.276
Karsan Otomotiv 136.143.828
Odaş Elektrik 135.274.313
Garanti Bankası 130.995.882
Halkbank 123.925.815
Şekerbank 116.697.544
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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