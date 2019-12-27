27.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:52

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Albaraka Türk 1.115.002.254 İş Finansal Kiralama 827.621.432 Türk Hava Yolları 575.805.794 Tekfen Holding 340.523.722 Kardemir (D) 332.309.355 Koza Madencilik 282.693.862 İpek Doğal Enerji 278.251.975 Petkim 264.514.676 ASELSAN 251.668.714 Tüpraş 190.853.028 Vestel 187.790.326 Şişe Cam 171.051.013 Ereğli Demir Çelik 153.397.718 T.S.K.B. 139.072.528 İhlas Holding 137.314.276 Karsan Otomotiv 136.143.828 Odaş Elektrik 135.274.313 Garanti Bankası 130.995.882 Halkbank 123.925.815 Şekerbank 116.697.544

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)