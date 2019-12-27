Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Albaraka Türk 1.115.002.254
İş Finansal Kiralama 827.621.
27.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Albaraka Türk
|1.115.002.254
|İş Finansal Kiralama
|827.621.432
|Türk Hava Yolları
|575.805.794
|Tekfen Holding
|340.523.722
|Kardemir (D)
|332.309.355
|Koza Madencilik
|282.693.862
|İpek Doğal Enerji
|278.251.975
|Petkim
|264.514.676
|ASELSAN
|251.668.714
|Tüpraş
|190.853.028
|Vestel
|187.790.326
|Şişe Cam
|171.051.013
|Ereğli Demir Çelik
|153.397.718
|T.S.K.B.
|139.072.528
|İhlas Holding
|137.314.276
|Karsan Otomotiv
|136.143.828
|Odaş Elektrik
|135.274.313
|Garanti Bankası
|130.995.882
|Halkbank
|123.925.815
|Şekerbank
|116.697.544
Kaynak: AA