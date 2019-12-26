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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İş Fin.

26.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:32
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İş Fin.Kir. 941.473.489
Türk Hava Yolları 629.507.528
ASELSAN 511.912.433
Şişe Cam 366.406.054
Petkim 287.441.141
Tüpraş 285.009.249
ICBC Turkey Bank 209.769.991
Odaş Elektrik 204.477.446
İş Bankası (C) 164.192.687
Kardemir (D) 163.938.592
Vestel 159.676.255
Alarko Holding 157.784.276
Karsan Otomotiv 149.783.130
Halkbank 148.693.708
Albaraka Türk 145.946.481
İhlas Holding 138.901.061
TAV Havalimanları 132.133.913
İhlas Gayrimenkul 128.674.119
Emlak Konut GMYO 128.602.882
Tekfen Holding 128.565.337
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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