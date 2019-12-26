26.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:32

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Fin.Kir. 941.473.489 Türk Hava Yolları 629.507.528 ASELSAN 511.912.433 Şişe Cam 366.406.054 Petkim 287.441.141 Tüpraş 285.009.249 ICBC Turkey Bank 209.769.991 Odaş Elektrik 204.477.446 İş Bankası (C) 164.192.687 Kardemir (D) 163.938.592 Vestel 159.676.255 Alarko Holding 157.784.276 Karsan Otomotiv 149.783.130 Halkbank 148.693.708 Albaraka Türk 145.946.481 İhlas Holding 138.901.061 TAV Havalimanları 132.133.913 İhlas Gayrimenkul 128.674.119 Emlak Konut GMYO 128.602.882 Tekfen Holding 128.565.337

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)