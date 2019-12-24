24.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:30

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 959.785.652 Halkbank 564.978.740 ASELSAN 483.149.679 İpek Doğal Enerji 461.793.116 Petkim 454.715.134 Koza Madencilik 433.688.439 İhlas Gayrimenkul 334.062.776 Şişe Cam 326.520.436 İş Fin.Kir. 316.063.366 Albaraka Türk 293.775.154 Güneş Sigorta 290.858.932 Tekfen Holding 283.920.992 Zorlu Enerji 257.901.538 Kardemir (D) 222.608.811 Emlak Konut GMYO 213.605.120 Vakıflar Bankası 201.836.234 Tüpraş 172.257.643 Trakya Cam 161.096.351 İş Bankası (C) 137.510.927 Garanti Bankası 127.732.658

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)