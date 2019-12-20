20.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:06

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Madencilik 1.356.592.599 Türk Hava Yolları 1.064.732.612 İpek Doğal Enerji 826.840.641 Koza Altın 452.108.164 Şişe Cam 451.562.360 Tüpraş 378.517.472 Kardemir (D) 293.408.530 Garanti Bankası 274.530.037 Aselsan 253.768.934 İhlas Gayrimenkul 201.434.990 Emlak Konut GMYO 199.783.863 Ereğli Demir Çelik 193.904.003 Karsan Otomotiv 179.708.054 Akbank 176.998.609 Güneş Sigorta 173.683.408 Soda Sanayii 168.947.900 Turkcell 160.243.980 Pegasus 152.091.122 Albaraka Türk 151.090.523 Petkim 148.230.364

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA