Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.066.975.980
Kardemir (D) 368.518.564
Garanti Bankası 336.
18.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.066.975.980
|Kardemir (D)
|368.518.564
|Garanti Bankası
|336.391.358
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|326.224.943
|ASELSAN
|308.179.484
|Tüpraş
|303.715.152
|Ereğli Demir Çelik
|284.770.314
|Odaş Elektrik
|278.570.551
|Güneş Sigorta
|272.882.577
|Şişe Cam
|237.074.570
|Petkim
|227.604.382
|İş Fin.Kir.
|225.373.236
|Emlak Konut GMYO
|217.621.224
|Soda Sanayii
|192.967.994
|Akbank
|175.602.816
|Fenerbahçe Futbol
|174.590.455
|Çemaş Döküm
|174.054.517
|Koza Madencilik
|173.453.523
|Galatasaray Sportif
|170.068.963
|Halkbank
|150.454.184
Kaynak: AA