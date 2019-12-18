Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.066.975.980
Kardemir (D) 368.518.564
Garanti Bankası 336.

18.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.066.975.980
Kardemir (D) 368.518.564
Garanti Bankası 336.391.358
Işıklar Enerji Yapı Hol. 326.224.943
ASELSAN 308.179.484
Tüpraş 303.715.152
Ereğli Demir Çelik 284.770.314
Odaş Elektrik 278.570.551
Güneş Sigorta 272.882.577
Şişe Cam 237.074.570
Petkim 227.604.382
İş Fin.Kir. 225.373.236
Emlak Konut GMYO 217.621.224
Soda Sanayii 192.967.994
Akbank 175.602.816
Fenerbahçe Futbol 174.590.455
Çemaş Döküm 174.054.517
Koza Madencilik 173.453.523
Galatasaray Sportif 170.068.963
Halkbank 150.454.184
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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