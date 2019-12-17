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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.512.433.661
Tüpraş 664.053.972
Güneş Sigorta 615.445.

17.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:40
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.512.433.661
Tüpraş 664.053.972
Güneş Sigorta 615.445.975
ASELSAN 395.443.524
Şişe Cam 383.997.001
İş Finansal Kiralama 374.025.608
Garanti Bankası 327.228.577
Kardemir (D) 305.157.467
Petkim 252.477.832
Çemaş Döküm 235.071.461
Galatasaray Sportif 229.150.252
Akbank 226.722.214
Soda Sanayii 193.533.622
Vakıflar Bankası 171.112.022
Odaş Elektrik 168.988.569
Albaraka Türk 155.078.430
Emlak Konut GMYO 154.515.599
Pegasus 150.327.878
Halkbank 144.613.277
Ereğli Demir Çelik 143.533.414
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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