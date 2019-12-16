16.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:46

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.344.150.191 Kardemir (D) 562.865.692 ASELSAN 477.953.944 Garanti Bankası 374.196.735 Galatasaray Sportif 324.452.319 Güneş Sigorta 300.382.302 İş Fin.Kir. 297.436.546 Akbank 271.547.510 Soda Sanayii 239.785.380 Petkim 231.756.332 Şişe Cam 220.178.764 Tekfen Holding 219.470.790 Albaraka Türk 214.158.154 Tüpraş 200.613.234 Pegasus 188.992.655 Ereğli Demir Çelik 179.664.194 Emlak Konut GMYO 161.692.956 Eczacıbaşı İlaç 157.919.531 Vakıflar Bankası 156.696.455 Beşiktaş Futbol Yat. 154.373.327

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)