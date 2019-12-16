Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.344.150.191
Kardemir (D) 562.865.692
ASELSAN 477.953.
16.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.344.150.191
|Kardemir (D)
|562.865.692
|ASELSAN
|477.953.944
|Garanti Bankası
|374.196.735
|Galatasaray Sportif
|324.452.319
|Güneş Sigorta
|300.382.302
|İş Fin.Kir.
|297.436.546
|Akbank
|271.547.510
|Soda Sanayii
|239.785.380
|Petkim
|231.756.332
|Şişe Cam
|220.178.764
|Tekfen Holding
|219.470.790
|Albaraka Türk
|214.158.154
|Tüpraş
|200.613.234
|Pegasus
|188.992.655
|Ereğli Demir Çelik
|179.664.194
|Emlak Konut GMYO
|161.692.956
|Eczacıbaşı İlaç
|157.919.531
|Vakıflar Bankası
|156.696.455
|Beşiktaş Futbol Yat.
|154.373.327
Kaynak: AA