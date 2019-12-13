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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.837.509.874
Garanti Bankası 810.846.159
Kardemir (D) 725.

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.837.509.874
Garanti Bankası 810.846.159
Kardemir (D) 725.386.340
ASELSAN 627.753.479
Petkim 431.851.245
Akbank 389.057.967
İş Finansal Kiralama 368.682.680
Ereğli Demir Çelik 337.016.901
İş Bankası (C) 289.678.368
Tüpraş 280.278.897
Halkbank 257.641.688
Eczacıbaşı İlaç 255.443.172
Emlak Konut GMYO 252.496.184
Yapı ve Kredi Bank. 238.579.353
Galatasaray Sportif 235.765.073
Vakıflar Bankası 232.206.930
Şişe Cam 210.134.679
Vestel 204.592.936
Koza Madencilik 196.609.569
Pegasus 194.427.658
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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