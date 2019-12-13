13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.837.509.874 Garanti Bankası 810.846.159 Kardemir (D) 725.386.340 ASELSAN 627.753.479 Petkim 431.851.245 Akbank 389.057.967 İş Finansal Kiralama 368.682.680 Ereğli Demir Çelik 337.016.901 İş Bankası (C) 289.678.368 Tüpraş 280.278.897 Halkbank 257.641.688 Eczacıbaşı İlaç 255.443.172 Emlak Konut GMYO 252.496.184 Yapı ve Kredi Bank. 238.579.353 Galatasaray Sportif 235.765.073 Vakıflar Bankası 232.206.930 Şişe Cam 210.134.679 Vestel 204.592.936 Koza Madencilik 196.609.569 Pegasus 194.427.658

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)