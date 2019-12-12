Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.802.698.670
ASELSAN 682.638.999
Petkim 640.581.
12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.802.698.670
|ASELSAN
|682.638.999
|Petkim
|640.581.267
|Garanti Bankası
|517.785.337
|Emlak Konut GMYO
|389.338.408
|Kardemir (D)
|316.099.670
|Tüpraş
|304.430.579
|Pegasus
|292.278.638
|Netaş Telekom.
|245.934.241
|Ereğli Demir Çelik
|223.041.232
|Doğuş Otomotiv
|209.847.427
|Akbank
|207.205.550
|İpek Doğal Enerji
|207.061.113
|Şişe Cam
|171.123.812
|Koza Madencilik
|160.198.602
|Vestel
|159.943.092
|İş Finansal Kiralama
|156.514.228
|Vakıflar Bankası
|152.038.743
|Global Yat. Holding
|150.308.493
|Turkcell
|137.312.290
Kaynak: AA