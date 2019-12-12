Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.802.698.670
ASELSAN 682.638.999
Petkim 640.581.

12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.802.698.670
ASELSAN 682.638.999
Petkim 640.581.267
Garanti Bankası 517.785.337
Emlak Konut GMYO 389.338.408
Kardemir (D) 316.099.670
Tüpraş 304.430.579
Pegasus 292.278.638
Netaş Telekom. 245.934.241
Ereğli Demir Çelik 223.041.232
Doğuş Otomotiv 209.847.427
Akbank 207.205.550
İpek Doğal Enerji 207.061.113
Şişe Cam 171.123.812
Koza Madencilik 160.198.602
Vestel 159.943.092
İş Finansal Kiralama 156.514.228
Vakıflar Bankası 152.038.743
Global Yat. Holding 150.308.493
Turkcell 137.312.290
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler